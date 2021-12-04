В Польше украинец умер сразу после задержания полицией

В городе Скерневице (Польша) полиция задержала 38-летнего украинца, который умер по неизвестным обстоятельствам сразу же после задержания.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

По информации ведомства, гражданин Украины вечером пятницы, 3 декабря, напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama. Отмечается, что он ударил ее палкой и угрожал другим людям. Прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.

Отмечается, что полицейские прибыли на место происшествия примерно в 17:30, правоохранители надели на мужчину наручники и собирались забрать его в участок. Однако менее, чем через минуту после ареста, мужчина скончался.

В полиции уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Его пытались реанимировать парамедики, но через час констатировали смерть.

“Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под воздействием каких-либо запрещенных веществ”, — заявили в полиции.