В Украине за сутки зафиксировано 2966 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 19 сентября, обнаружили 2966 новых случая заражения COVID-19. За сутки умер 41 человек.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 175 678 случаев инфицирования, 3557 летальных случаев.
За сутки выписаны 758 больных COVID-19, всего – 77 512 человек.
Больше всего больных за сутки обнаружено в городе Харьковской области (424), в Киеве (343), Тернопольской (231), Одесской (217), Львовской (188) и Ивано-Франковской (170) областях. // БуквыTweet