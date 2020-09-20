В Украине за сутки зафиксировано 2966 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 19 сентября, обнаружили 2966 новых случая заражения COVID-19. За сутки умер 41 человек.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 175 678 случаев инфицирования, 3557 летальных случаев.

За сутки выписаны 758 больных COVID-19, всего – 77 512 человек.

Больше всего больных за сутки обнаружено в городе Харьковской области (424), в Киеве (343), Тернопольской (231), Одесской (217), Львовской (188) и Ивано-Франковской (170) областях. // Буквы