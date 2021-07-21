В Польше украинца убила десятитонная газовая труба

В Польше в результате несчастного случая погиб 50-летний гражданин Украины.

Трагедия произошла 19 июля в населенном пункте Бжозовец возле города Гожув Велькопольский, сообщает TVP.INFO в среду, 21 июля.

Отмечается, что на украинского рабочего обрушилась десятитонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался.

«Вероятно, произошло падение газовой трубы, которую поднимали вверх, в результате чего травмы получил мужчина, которому около 50 лет», – рассказал сотрудник городской пожарной службы Бартломей Мондры.

На место прибыли спасатели, которые вместе с рабочими извлекли мужчину из-под трубы и начали его реанимировать, однако было уже поздно. // «Сегодня»