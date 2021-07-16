В Польше в ДТП погиб украинец

Поздно вечером в четверг на трассе Егертово-Жуково в Польше погиб 34-летний украинец.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Kartuzy.info.

По словам представителя полиции в городе Картузы Петра Гданьцы, водитель автомобиля Audi, 34-летний гражданин Украины, уезжая из Егертово в направлении Жуково, на ровном участке дороги потерял управление над транспортным средством, съехал на обочину и перевернулся.

Мужчина погиб на месте. Подробные обстоятельства происшествия выяснят следователи.