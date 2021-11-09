В Польше в ДТП погибли мужчина и женщина из Украины

Фото: в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП (коллаж РБК-Украина)

В Польше попал в дорожно-транспортное происшествие микроавтобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще двое — пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Echo Dnia.

По информации польских СМИ, авария произошла сегодня утром в селе Ханьча, Свентокшиское воеводство.

Известно, что микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами, за рулем которого находился 25-летний водитель, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате чего пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона. Указано, что спасатели с помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов и вытащили их на поверхность.

Однако, «скорая» констатировала смерть двух человек: 25-летней женщины и 24-летнего мужчины. Они, как сообщают в издании, являются гражданами Украины.

Кроме того, 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.