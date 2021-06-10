В Праге спустя почти две недели нашли тело пропавшего 19-летнего украинца

Украинец из Закарпатской области пропал в Праге почти две недели назад, когда пошел на свидание к девушке. Полицейские обнаружили его тело в реке.

Об этом сообщил Иван Олексий в Facebook.

По его словам, родные обратились в полицию только спустя несколько дней.

«Родные разыскивают парня, неделю назад в Праге пошел к какой-то неизвестной девушки, после чего с ним связь оборвалась и в свой дом он не вернулся. Через несколько дней они обратились в полицию, но те до сих пор не имеют о юноше никакой информации. Это житель с. Малая Уголька Закарпатской области. 2002 рождения», — говорится в сообщении.

8 июня в Праге реке Влтава обнаружили труп парня. На место вызвали правоохранителей.

Представитель местной полиции Ричард Хрдина в комментарии Novinky.cz заявил, что личность найденного молодого человека известна.

«Судмедэксперты сейчас работают на месте, пока мы не можем сказать причину смерти. Необходимо провести вскрытие», — говорится в сообщении.

Позже в соцсетях родные пропавшего украинца подтвердили, что нашли именно его тело.

«Друзья, трудно об этом говорить, но надежд на поиски Пети больше нет…», — указано в сообщении. // УНИАН