В прикордонній зоні на Рівненщині на міні підірвався трактор

На щастя, загрози життю 47-річному потерпілому немає. Його доставили до лікарні із попереднім діагнозом контузія.

Повідомлення про це на спецлінію 102 надійшло від медиків сьогодні, третього серпня, о 15:20.

Слідчо-оперативна попередньо з’ясувала, що в прикордонній зоні під час польових робіт водій трактора «New Holland» проігнорував огороджувальні стрічки, попереджувальні та заборонні таблички, виїхав за безпечну межу, де підірвався.

На місці події працюють також працівники Головного управління, керівництво місцевого відділення поліції, вибухотехнічної служби ГУНП, ДСНС, військовослужбовці. За результатами огляду та обстеження території прийматиметься рішення про правову кваліфікацію події.

Правоохоронці наголошують громадянам: в жодному разі не ігноруйте заборон, про які попереджають відповідні знаки у воєнний час.

Відділ комунікації поліції Рівненської області