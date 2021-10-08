В Раде потеряла сознание нардеп Скороход, которую ранее исключили из «слуг» вместе с умершим сегодня Поляковым

Народный депутат Анна Скороход 8 октября потеряла сознание в кабинете комитета Верховной Рады. По словам очевидцев, у политика на из группы «За будущее» внезапно ухудшилось самочувствие.

После этого к парламенту приехала карета скорой, чтобы предоставить депутату помощь. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL.

Напомним: утром 8 октября стало известно о смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова – коллеги Скороход по фракции. В ночь на пятницу ему стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве.

После вскрытия выяснилось, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Он был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Однако осенью 2019 года вместе с коллегой-нардепом Анной Скороход его исключили из фракции. После оба парламентария вошли в состав группы «За будущее».

В этом году 23 июля Скороход и Поляков пришли в полицию с заявлениями об угрозе их жизни.

В частности, Анна Скороход пожаловалась, что в тот день неизвестные на трех авто – Hyundai, Mersedes и Renault (зарегистрированы в Киеве. – Ред.) – заблокировали ее автомобиль на улице Институтской и угрожали физической расправой, повреждением транспортного средства. Кроме этого, в тот же день на ее номер мобильного телефона в мессенджере поступили угрозы от неизвестных.

Со своей стороны Антон Поляков написал заявление в полицию об угрозах, полученных по тому же адресу – на ул. Институтской, 24/7, где расположен жилой дом, построенный в 1930-х годах.