В результаті аварії на атракціоні у Вознесенську травмувалися люди

Сьогодні вночі, під час святкування Дня міста Вознесенська, у ході руху каруселі відчинились кріплення безпеки та піднялась огорожа.

Внаслідок чого травмувань у вигляді забоїв зазнали троє громадян 28-ми, 29-ти та 21-го років.

Ще один чоловік 33-х років порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон.

Життю та здоров’ю потерпілих наразі нічого не загрожує.

Поліція спілкується із власниками атракціону та постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місцезнаходження оператора і касира, а також з’ясовує усі обставини події.

Після перевірки прийматимуться подальші процесуальні рішення.

Поліція Миколаївської області