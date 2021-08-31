В результаті ДТП в Австрії загинули двоє дітей з України

Смертельна ДТП за участі українців сталася в Австрії.

Як повідомляє видання Kronen Zeitung, в провінції Нижня Австрія у дорожньо-транспортну пригоду потрапила сім’я з України. Загинули двоє дітей — брати 6 і 2 років. Старший хлопчик помер невдовзі після того, як його доставили у лікарню, а молодшого не стало через кілька годин.

Надзвичайна подія сталася у вівторок, 31 серпня, близько п’ятої години ранку. Автомобіль на італійських номерах поламався на трасі та зупинився у третій смузі. Місцевий житель, який їхав ззаду, не зміг вчасно загальмувати і врізався в автівку, що зупинилася. Діти сиділи на задньому сидінні.

Також повідомляється, що батьки хлопчиків — 42-річний чоловік і 34-річна жінка — отримали травми, їх госпіталізували у державну лікарню Бадена. 40-річний хлопець з Нижньої Австрії отримав легкі травми. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»