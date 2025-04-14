В російському Оренбурзі підірвали електропідстанцію (фото)

Вибух у районі Сакмарської ТЕЦ стався близько 5 ранку 13 квітня.

За словами місцевих, вони почули звук вибуху, після чого у мешканців довколишніх будинків відключилася електрика, а на самій підстанції почалася пожежа, повідомляє Baza.

ЗМІ писали, що причиною НП стало коротке замикання, проте, за даними джерел, вибух було сплановано. Як вважають слідчі, вночі 13 квітня невідомі проникли на територію підстанції, зламали замки та заклали вибуховий пристрій, який здетонував близько 5:10. З місця вилучили два навісні замки та дві пластикові пляшки.