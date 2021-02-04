В России нефтяника разорвало на части выбросом из трубопровода

В ЯНАО на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения Красноселькупского района трагически погиб рабочий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по Ямалу.

Как узнали следователи, на месте проводились работы по пропарке трубопровода пожарного водоснабжения от ледяной пробки. Однако рабочий, нарушив правила безопасности, сделал «болгаркой» прорезь в трубопроводе. В итоге произошла разгерметизация трубопровода и выброс пара. Под поток попал и рабочий.

Как передает ФАН, удар водоэмульсионной смеси был такой силы, что пострадавшего «практически разорвало на части». Осталось целой только голова. Он погиб на месте. У него в Башкирии осталась молодая вдова и двое несовершеннолетних детей. // МК