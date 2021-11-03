В России разбился Ан-12. На борту находились семь человек

Грузовой самолет Ан-12 пропал с радаров 3 ноября при заходе на посадку в районе Иркутска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. На его борту находились семь человек.

Спасатели обнаружили место аварии самолета в районе населенного пункта Пивовариха. После крушения Ан-12 загорелся. На месте падения произошел разлив топлива на площади 300 квадратных метров.

Самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск. По сведениям источника ТАСС, разбившийся Ан-12 эксплуатировался белорусской компанией «Гродно», шел транзитом и осуществлял перевозку продуктов.

По предварительным данным, в результате крушения погибли двое пилотов Ан-12, пять человек выжили. Среди причин аварии рассматриваются ошибка экипажа или техническая неисправность, рассказал источник «Интерфакса». // Медуза