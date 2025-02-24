23 лютого 2025 року в нічний час у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області пролунав потужний вибух ― детонація відбулась у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи “МФЦ (мноґофункциональний центр) моі докумєнти” романа подсудєвского.

Подсудєвскій ― зрадник України, колаборант, колишній високопосадовець Прикордонної служби України, який втік до окупованого Криму у 2015 році. Там він деякий час прислужував гауляйтеру аксьонову на прізвисько “ґоблін” та почав співпрацю з чекістами так званого “управлєнія фсб по рєспублікє Крим”.

Між цим управлінням ворожої спецслужби у тимчасово окупованому Криму та іншим кланом фсб рф триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області.

Власне, вибух у кабінеті подсудєвского в окупованому Приморську організували фсб-шники з москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан. У такий спосіб фсб-шники з луб’янки надіслали сигнал колаборанту подсудєвскому та його покровителям про необхідність урізати апетити і бути поступливішими “старшому брату”.

Про інцидент із вибухом стало відомо вищим вождям фсб, нині чекісти проводять перевірки всередині спецслужби.

ГУР МО України нагадує, що навіть покірна і старанна служба окупаційній владі аж ніяк не гарантує захисту від ліквідації зажерливими московитськими корупціонерами.

Головне управління розвідки МО України