Николаевская полиция разыскивает 17-летнюю девушку, которая ушла из дома и пропала (фото)
Корабельный отдел полиции разыскивает Асланову Чирвонику Геннадьевну, которая 26 августа последовала из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155-165 см, полного телосложения, волосы черные длинные.
Была одета в длинное белое платье с принтом — цветы, черные тапочки.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней, или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Корабельный отдел полиции по телефонам (0512) 25-20-02, 64-48-97, 40-20-01, 40 -20-02, 093-858-68-58, 093-148-20-22 или 102. // Преступности.НЕТTweet