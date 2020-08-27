Николаевская полиция разыскивает 17-летнюю девушку, которая ушла из дома и пропала (фото)

Корабельный отдел полиции разыскивает Асланову Чирвонику Геннадьевну, которая 26 августа последовала из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155-165 см, полного телосложения, волосы черные длинные.

Была одета в длинное белое платье с принтом — цветы, черные тапочки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней, или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Корабельный отдел полиции по телефонам (0512) 25-20-02, 64-48-97, 40-20-01, 40 -20-02, 093-858-68-58, 093-148-20-22 или 102. // Преступности.НЕТ