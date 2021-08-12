В России рухнул в озеро вертолет Ми-8. Из 16 человек спасли 8

Выжившие пассажиры упавшего в озеро на Камчатке вертолета Ми-8 смогли выплыть с девятиметровой глубины. Об этом сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, на территории которого находится озеро.

«Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна», — сказали в пресс-службе.

Участковый госинспектор Евгений Денгес рассказал, что пострадавших вытащили из воды сотрудники заповедника. Они услышали шум вертолета и звук падения, но сам вертолет не видели. На воду спустили два катера, на них сотрудники в считанные минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. Восемь человек вытащили из воды и доставили на берег. Больше никого найти не удалось.

В пресс-службе также сообщили, что температура воды в озере сейчас не более 5-6 градусов и долго находиться в ней невозможно.

Напомним, вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту воздушного судна находились 13 туристов и три члена экипажа. О судьбе остальных людей информации нет.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что водолазы не могут спуститься на дно к упавшему воздушному судну, потому что их костюмы рассчитаны на погружение до 20 метров. Глубина Курильского озера составляет порядка 100 метров. //МК