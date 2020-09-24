Дочь актера Владимира Конкина загадочно погибла в московском бассейне

Дочь российского и советского актера Владимира Конкина умерла в Москве, сообщает РЕН ТВ. Ее доставили в реанимацию, но спасти не удалось. Предварительный диагноз – утопление. Известно, что скорая помощь вывезла девушку из бассейна.

32-летняя София Конкина отправилась на тренировку в бассейн еще 22 сентября, но с нее так и не вернулась. Родные начали переживать. Вскоре им позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что София находится у них, и она в очень тяжелом состоянии. Отмечали, что у нее проблемы с почками. Ночь шла борьба за жизнь девушки, но спасти ее не удалось.

Отмечается, что родственники не верят в то, что София могла просто утонуть – она была опытным пловцом. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, выясняются обстоятельства трагедии.

Напомним, что самому Владимиру Конкину сейчас 69 лет. Он известен по фильмам «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». // МК