В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами – 23 человека госпитализированы

В Румынии попал в ДТП автобус, следовавший из Турции в Украину, в результате чего половина пассажиров нуждалась в медицинской помощи.

Об этом сообщает Digi24.

По информации румынских СМИ, большинство из 43 пассажиров автобуса были гражданками Украины с детьми.

Авария произошла ночью еще предыдущих суток, 27 августа, на трассе E85, на въезде в коммуну Гароафа в уезде Вранча. Автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок. Допускают, что водитель ненадолго потерял контроль за рулем.

23 человек госпитализировали в местную больницу для более тщательной проверки состояния после аварии, некоторых с явными травмами, но угрозы для их жизни нет.

Остальных пассажиров разместили в помещении центра для беженцев, отметив, что в дальнейшем им обеспечат транспорт в Украину. // Преступности.НЕТ