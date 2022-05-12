В Словении взорвалось химпредприятие: пострадали более 20 человек (фото)

В Словении в городе Кочевье на химическом предприятии прогремел взрыв, вследствие чего начался пожар.

Об этом сообщают местные издания, передает «Днепр Оперативный».

По предварительным данным, около 8:35 по местному времени (9:35 по Киеву) взорвался котел на заводе «Меламин», расположенном недалеко от центра города. В результате взрыва здание завода сильно пострадало, кроме того, ударной волной были повреждены окна в близлежащих домах. После взрыва возник сильный пожар, который в настоящий момент уже потушен. Сообщается, что опасные вещества с химзавода локализованы, утечки нет.

Пострадали более 20 человек, несколько человек числятся пропавшими без вести. Пожар уже называют самым страшным в новейшей истории страны.

Издание Total Slovenia, «Меламин» является одним из крупнейших работодателей в регионе, производит в основном смолы для красок и лаков для деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности. По состоянию на конец 2021 года на предприятии работало чуть более 190 человек.