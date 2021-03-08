В столичном парке утром обнаружили тело женщины
В киевском парке Партизанской Славы нашли тело женщины 8 марта около 08:00.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Telegram.
Во время патрулирования парка Партизанской Славы, наряд Муниципальной Охраны заметил женщину, которая лежала на земле.
«К сожалению, худшие опасения подтвердились — женщина была мертва», — говорится в сообщении.
Предварительная причина смерти, по словам врачей — передозировка лекарственными или наркотическими препаратами.
Сейчас на месте работают правоохранители.
Отметим, что это не первый подобный случай в парке Партизанской Славы.
Как сообщалось, 16 февраля в Киеве в парке Партизанской Славы обнаружили на снегу тело девушки. // «Апостроф»