В столичном парке утром обнаружили тело женщины

В киевском парке Партизанской Славы нашли тело женщины 8 марта около 08:00.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Telegram.

Во время патрулирования парка Партизанской Славы, наряд Муниципальной Охраны заметил женщину, которая лежала на земле.

«К сожалению, худшие опасения подтвердились — женщина была мертва», — говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти, по словам врачей — передозировка лекарственными или наркотическими препаратами.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Отметим, что это не первый подобный случай в парке Партизанской Славы.

Как сообщалось, 16 февраля в Киеве в парке Партизанской Славы обнаружили на снегу тело девушки. // «Апостроф»