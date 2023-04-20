В Тернополі хлопчик на іграшковій машині серйозно травмував жінку

У Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив літню жінку. У неї діагностували перелом стегна. Батьків дитини, яка травмувала пенсіонерку, наразі розшукують слідчі.

Як повідомили в поліції Тернопільської області, нещасний випадок стався 17 квітня на Театральному майдані в центрі Тернополя біля 15:30.

“Камери відеоспостереження зафіксували подію. Як стало відомо, хлопчик дошкільного віку, катаючись на дитячій машинці, збив перехожу. Потерпіла 1937 року народження. Її доправили до лікарні. Медики констатували перелом стегна”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять відгукнутися батьків хлопчика, причетного до травмування жінки, а також очевидців інциденту. // УНІАН