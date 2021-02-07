В Тернопольской области в ДТП травмировались семь человек

В Тернопольской области в результате столкновения легковушки и мини-автобуса травмы различной степени тяжести получили семь человек, среди которых — дети.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

«Семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в дорожно-транспортное происшествие в Тернопольской области. Седьмого февраля около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь, возле села Зеленые не разминулось два автомобиля. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный мини-бус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы.

На момент аварии в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых двое несовершеннолетних, а в другом авто два человека.

В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а вот один из несовершеннолетних — тринадцатилетний парень, черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу.

Как отметили в полиции, предварительная причина ДТП — тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.