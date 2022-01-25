В центре Киева инкассатор устроил стрельбу
Стали известны детали стрельбы, которая около 16 часов произошла в центре столицы неподалеку от Главного управления Службы безопасности.
Стрельбу устроил представитель инкассаторской службы.
Как стало известно УНН, представители ОО «Украинский флаг» пытались разместить наклейки на пункте обмена валют, расположенный по улице Владимирская, 23-а.
После этого, к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух.
По нашей информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители.
Другие детали происшествия пока неизвестны. УННбудет сообщать их по мере поступления.