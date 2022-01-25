В центре Киева инкассатор устроил стрельбу

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Стали известны детали стрельбы, которая около 16 часов произошла в центре столицы неподалеку от Главного управления Службы безопасности.

Стрельбу устроил представитель инкассаторской службы.

Стрельба в центре Киева: стрелял инкассатор

Как стало известно УНН, представители ОО «Украинский флаг» пытались разместить наклейки на пункте обмена валют, расположенный по улице Владимирская, 23-а.

После этого, к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух.

По нашей информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители.

Другие детали происшествия пока неизвестны. УННбудет сообщать их по мере поступления.

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