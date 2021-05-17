В Турции больше недели ищут пропавшую в горах украинку

В Турции больше недели продолжаются поиски 42-летней украинки Яны Кривошеи, которая на майские праздники отправилась в Турцию на гору Geyik Sivrisi и вскоре по приезду перестала выходить на связь.

Об исчезновении в соцсетях сообщил брат пропавшей туристки Вячеслав Кривошея, передает УНН.

«Моя родная сестра Яна Валерьевна Кривошея (1979 г.р.) на майские праздники (с 1.05.2021) умотала в Турцию. Она любит альпинизм, треккинг: море, горы, все дела. Поехала одна — от людей отдохнуть тоже. Поехала… и пропала. На 10 мая у нее был обратный рейс, но она не вернулась. С 10 мая я, пока безуспешно, пытаюсь найти сестру. С 12-го я нахожусь в горах возле Анталии», — сообщил Вячеслав.

По словам родственника, Яна перестала выходить на связь раньше. Последний раз, 2 мая, она отправила в мессенджере Viber сообщение маме «Я на вершине!».

Вячеслав позже сообщил, что вечером 10 числа об исчезновении женщины сообщили украинскому консулу в Турции. На следующий день брат прибыл в Турцию. Тогда же заявление об исчезновении было подано в полицию.

12 мая на горе нашли палатку Яны, в которой остались некоторые ее вещи, но не было двух ее рюкзаков. Вершину обследовали альпинисты, однако следов пропавшей девушки обнаружить не удалось.

Как сообщил брат, полиция рассматривает три версии исчезновения Яны:

1) заблудилась, упала в неизвестном пока месте;

2) поехала в другое место лазить (маловероятно);

3) похищение.

Отметим, что на данный момент УНН не удалось связаться с посольством Украины в Турции для подтверждения информации.