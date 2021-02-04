«Чемодан-вокзал-Россия!»: під телеканалом НАШ відбулися сутички протестувальників з силовиками

Сьогодні, 4 лютого, під будівлею телеканалу НАШ, що на вулиці Жилянській, сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляють Букви.

Мітинг під офісом зібрався близько 13-ї години. Серед учасників акції протесту члени організацій “Сокіл”, “Правий Сектор”, “Традиції і порядок” та інші.

Мітингувальники заявили, що телеканал НАШ, на їхню думку, також поширює російську пропаганду.

Водночас представники поліції заблокували мітингувальників за, приблизно, сотню метрів від прохідної телеканалу.

Учасники мітингу спробували обійти кордон силовиків, у результаті чого відбулась штовханина із застосуванням сльозогінного газу.

Протестувальники скандували: “Чемодан-вокзал-Россия”.