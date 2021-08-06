В Турции в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек

Агентство Anadolu сообщило, что в автокатастрофе в провинции Маниса (Турция) погибли девять человек и 30 пострадали.

Уточняется, что рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Измир, столкнулся с грузовиком в районе города Сома.

В результате аварии шесть человек погибли на месте происшествия, трое скончались в больнице. Остальные пострадавшие госпитализированы.

Всего в салоне автобуса находились 50 человек. Полиция начала расследование причин дорожно-транспортного происшествия. // МК