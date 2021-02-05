В Украине – 4923 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировали 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Результат пошуку зображень за запитом коронавирус

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 885 человек;
  • летальных случаев – 158;
  • выздоровели – 8 185 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 43 137 (в том числе методом ПЦР – 25 667, методом ИФА – 17 470).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 237 169 человек;
  • выздоровели – 1 063 591 человек;
  • летальных исходов – 22 707;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 350 442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 321 случай;
  • Винницкая область – 271 случай;
  • Волынская область – 127 случаев;
  • Днепропетровская область – 287 случаев;
  • Донецкая область – 146 случаев;
  • Житомирская область – 162 случая;
  • Закарпатская область – 209 случаев;
  • Запорожская область – 334 случая;
  • Ивано-Франковская область – 433 случая;
  • Киевская область – 272 случая;
  • Кировоградская область – 25 случаев;
  • Луганская область – 39 случаев;
  • Львовская область – 406 случаев;
  • Николаевская область – 160 случаев;
  • Одесская область – 157 случаев;
  • Полтавская область – 173 случая;
  • Ровенская область – 163 случая;
  • Сумская область – 81 случай;
  • Тернопольская область – 174 случая;
  • Харьковская область – 190 случаев;
  • Херсонская область – 47 случаев;
  • Хмельницкая область – 231 случай;
  • Черкасская область – 144 случая;
  • Черновицкая область – 270 случаев;
  • Черниговская область – 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

 

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