В Украине – 5182 новых случая коронавируса

Опубликовано

За прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зафиксировали 5182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1889 человек;
  • летальных случаев – 111;
  • выздоровели – 6144;
  • осуществлено тестирований за сутки – 40 806 (в том числе методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 268 049 человек;
  • выздоровели – 1 112 299 человек;
  • летальных исходов – 24 285;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 525 209.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 320 случаев;
  • Винницкая область – 365 случаев;
  • Волынская область – 112 случаев;
  • Днепропетровская область – 173 случая;
  • Донецкая область – 140 случаев;
  • Житомирская область – 234 случая;
  • Закарпатская область – 485 случаев;
  • Запорожская область – 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 668 случаев;
  • Киевская область – 265 случаев;
  • Кировоградская область – 34 случая;
  • Луганская область – 55 случаев;
  • Львовская область – 329 случаев;
  • Николаевская область – 79 случаев;
  • Одесская область – 183 случая;
  • Полтавская область – 137 случаев;
  • Ровенская область – 114 случаев;
  • Сумская область – 130 случаев;
  • Тернопольская область – 135 случаев;
  • Харьковская область – 289 случаев;
  • Херсонская область – 23 случая;
  • Хмельницкая область – 127 случаев;
  • Черкасская область – 164 случая;
  • Черновицкая область – 384 случая;
  • Черниговская область – 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

Like

Метки:

Читайте также: