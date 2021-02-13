В Украине – 5182 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зафиксировали 5182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1889 человек;
- летальных случаев – 111;
- выздоровели – 6144;
- осуществлено тестирований за сутки – 40 806 (в том числе методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 268 049 человек;
- выздоровели – 1 112 299 человек;
- летальных исходов – 24 285;
- проведения ПЦР-тестов – 6 525 209.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 320 случаев;
- Винницкая область – 365 случаев;
- Волынская область – 112 случаев;
- Днепропетровская область – 173 случая;
- Донецкая область – 140 случаев;
- Житомирская область – 234 случая;
- Закарпатская область – 485 случаев;
- Запорожская область – 136 случаев;
- Ивано-Франковская область – 668 случаев;
- Киевская область – 265 случаев;
- Кировоградская область – 34 случая;
- Луганская область – 55 случаев;
- Львовская область – 329 случаев;
- Николаевская область – 79 случаев;
- Одесская область – 183 случая;
- Полтавская область – 137 случаев;
- Ровенская область – 114 случаев;
- Сумская область – 130 случаев;
- Тернопольская область – 135 случаев;
- Харьковская область – 289 случаев;
- Херсонская область – 23 случая;
- Хмельницкая область – 127 случаев;
- Черкасская область – 164 случая;
- Черновицкая область – 384 случая;
- Черниговская область – 101 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // БуквыTweet