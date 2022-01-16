В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички (список)
В Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят некоторые рейсы городской электрички.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Список отмененных маршрутов:
17 января (утро):
№ 7307 от ст. Дарница;
№ 7308 от ст. Киев-Волынский;
№ 7315 от ст. Дарница;
№ 7316 от ст. Киев-Волынский.
17 января (вечер):
№ 7416 от ст. Борщаговская;
№ 7423 от ст. Дарница;
№ 7424 от ст. Борщаговская;
№ 7431 от ст. Дарница.
18 января (утро):
№ 7307 От ст. Дарница;
№ 7308 от ст. Киев-Волынский;
№ 7315 от ст. Дарница;
№ 7316 от ст. Киев-Волынский.
18 января (вечер):
№ 7416 от ст. Борщаговская;
№ 7423 от ст. Дарница;
№ 7424 от ст. Борщаговская;
№ 7431 от ст. Дарница.
19 января (утро):
№ 7307 от ст. Дарница;
№ 7308 от ст. Киев-Волынский;
№ 7315 от ст. Дарница;
№ 7316 от ст. Киев-Волынский.
19 января (вечер):
№ 7416 от ст. Борщаговская;
№ 7423 от ст. Дарница;
№ 7424 от ст. Борщаговская;
№ 7431 от ст. Дарница.