В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички (список)

В Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят некоторые рейсы городской электрички.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Список отмененных маршрутов:

17 января (утро):

№ 7307 от ст. Дарница;

№ 7308 от ст. Киев-Волынский;

№ 7315 от ст. Дарница;

№ 7316 от ст. Киев-Волынский.

17 января (вечер):

№ 7416 от ст. Борщаговская;

№ 7423 от ст. Дарница;

№ 7424 от ст. Борщаговская;

№ 7431 от ст. Дарница.

18 января (утро):

№ 7307 От ст. Дарница;

№ 7308 от ст. Киев-Волынский;

№ 7315 от ст. Дарница;

№ 7316 от ст. Киев-Волынский.

18 января (вечер):

№ 7416 от ст. Борщаговская;

№ 7423 от ст. Дарница;

№ 7424 от ст. Борщаговская;

№ 7431 от ст. Дарница.

19 января (утро):

№ 7307 от ст. Дарница;

№ 7308 от ст. Киев-Волынский;

№ 7315 от ст. Дарница;

№ 7316 от ст. Киев-Волынский.

19 января (вечер):

№ 7416 от ст. Борщаговская;

№ 7423 от ст. Дарница;

№ 7424 от ст. Борщаговская;

№ 7431 от ст. Дарница.