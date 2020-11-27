В Украине число заболевших COVID-19 продолжает расти: за сутки – 16 218 новых случаев

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В Украине на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — впервые более 16 тысяч, антирекорд для страны.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 693 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 218

«16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников», — сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2069 человек;
  • летальных случаев — 192;
  • выздоровели — 8843 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 72 789 (в том числе методом ПЦР — 46 005, методом ИФА — 26 784).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 693 407 человек;
  • выздоровели — 326 238 человек;
  • летальных исходов — 11 909;
  • проведение ПЦР-тестов — 4 419 791.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях», — отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 65539 случаев;
  • Винницкая область — 16 710 случаев;
  • Волынская область — 23 273 случая;
  • Днепропетровская область — 34 888 случаев;
  • Донецкая область — 21 786 случаев;
  • Житомирская область — 28 481 случай;
  • Закарпатская область — 22 748 случаев;
  • Запорожская область — 28 229 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 34 696 случаев;
  • Киевская область — 35 235 случаев;
  • Кировоградская область — 4824 случая;
  • Луганская область — 6061 случай;
  • Львовская область — 44 509 случаев;
  • Николаевская область — 17 167 случаев;
  • Одесская область — 41 501 случай;
  • Полтавская область — 20 701 случай;
  • Ровенская область — 29 875 случаев;
  • Сумская область — 26 590 случаев;
  • Тернопольская область — 27 050 случаев;
  • Харьковская область — 54 028 случаев;
  • Херсонская область — 9633 случая;
  • Хмельницкая область — 28 350 случаев;
  • Черкасская область — 21 402 случая;
  • Черновицкая область — 33 018 случаев;
  • Черниговская область — 17 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире уже 61,3 млн больных COVID-19, из них выздоровели — 42,3 млн, летальных случаев — 1,4 млн. Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м — по количеству смертей от COVID-19.

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