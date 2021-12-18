В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 19 декабря. Будут сильные порывы ветра, на дорогах большинства областей гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах большинства областей гололедица; днем в северо-восточной части — вьюги (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.