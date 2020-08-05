В Украине новый антирекорд заболевания COVID-19: + 1271 за сутки

В Украине по состоянию на 5 августа зафиксировали 75 490 случаев COVID-19, за сутки — 1271.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 156, Киеве – 150, Харьковской области – 146, Ивано-Франковской области – 127.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 24 летальных случая. В то же время, выздоровели 914 пациентов.

Всего в Украине зафиксировали 75 490 случаев инфицирования коронавирусом. 41 527 человек уже преодолели болезнь, а в 1788 человек умерли от осложнений. // Буквы