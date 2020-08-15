В Украине – очередной антирекорд: 1847 случаев COVID-19 за сутки

В Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19. За прошедшие сутки, 14 августа, обнаружили 1847 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За прошедшие сутки 33 человека умерли, а 633 – выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области – 254, в Киеве – 232, а также в Черновицкой (170), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 89 719.

В общем, выздоровели уже 46 797 человек, умерли – 2 044.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3175 случаев;

Волынская область – 4590 случаев;

Днепропетровская область – 1699 случаев;

Донецкая область – 1073 случая;

Житомирская область – 2377 случаев;

Закарпатская область – 6170 случаев;

Запорожская область – 1052 случая;

Ивано-Франковская область – 6468 случаев;

Кировоградская область – 739 случаев;

г. Киев – 10392 случаи;

Киевская область – 4495 случаев;

Львовская область – 11 824 случая;

Луганская область – 178 случаев;

Николаевская область – 797 случаев;

Одесская область – 4871 случай;

Полтавская область – 544 случая;

Ровенская область – 7433 случая;

Сумская область – 815 случаев;

Тернопольская область – 3635 случаев;

Харьковская область – 5837 случаев;

Херсонская область – 294 случая;

Хмельницкая область – 1539 случаев;

Черновицкая область – 7434 случая;

Черкасская область – 1114 случая;

Черниговская область – 1174 случая.

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