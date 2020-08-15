В Украине – очередной антирекорд: 1847 случаев COVID-19 за сутки
В Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19. За прошедшие сутки, 14 августа, обнаружили 1847 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
За прошедшие сутки 33 человека умерли, а 633 – выздоровели.
Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области – 254, в Киеве – 232, а также в Черновицкой (170), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 89 719.
В общем, выздоровели уже 46 797 человек, умерли – 2 044.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3175 случаев;
- Волынская область – 4590 случаев;
- Днепропетровская область – 1699 случаев;
- Донецкая область – 1073 случая;
- Житомирская область – 2377 случаев;
- Закарпатская область – 6170 случаев;
- Запорожская область – 1052 случая;
- Ивано-Франковская область – 6468 случаев;
- Кировоградская область – 739 случаев;
- г. Киев – 10392 случаи;
- Киевская область – 4495 случаев;
- Львовская область – 11 824 случая;
- Луганская область – 178 случаев;
- Николаевская область – 797 случаев;
- Одесская область – 4871 случай;
- Полтавская область – 544 случая;
- Ровенская область – 7433 случая;
- Сумская область – 815 случаев;
- Тернопольская область – 3635 случаев;
- Харьковская область – 5837 случаев;
- Херсонская область – 294 случая;
- Хмельницкая область – 1539 случаев;
- Черновицкая область – 7434 случая;
- Черкасская область – 1114 случая;
- Черниговская область – 1174 случая.