В Украине уже третьи сутки – более 8 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 26 февраля, в Украине зафиксировали 8172 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2806 человек;

летальных случаев – 151;

выздоровели – 4766 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 78 040 (в том числе методом ПЦР – 35714, методом ИФА – 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25336).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1342016 человек;

выздоровели – 1168321 человек;

летальных исходов – 25 893;

проведения ПЦР-тестов – 6881688.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 580 случаев;

Винницкая область – 694 случая;

Волынская область – 182 случая;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 506 случаев;

Закарпатская область – 621 случай;

Запорожская область – 166 случаев;

Ивано-Франковская область – 892 случая;

Киевская область – 447 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 696 случаев;

Николаевская область – 219 случаев;

Одесская область – 263 случая;

Полтавская область – 151 случай;

Ровенская область – 142 случая;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 402 случая;

Херсонская область – 43 случая;

Хмельницкая область – 272 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 670 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы