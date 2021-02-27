В Украине уже третьи сутки – более 8 тыс. новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 26 февраля, в Украине зафиксировали 8172 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2806 человек;
- летальных случаев – 151;
- выздоровели – 4766 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 78 040 (в том числе методом ПЦР – 35714, методом ИФА – 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25336).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1342016 человек;
- выздоровели – 1168321 человек;
- летальных исходов – 25 893;
- проведения ПЦР-тестов – 6881688.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 580 случаев;
- Винницкая область – 694 случая;
- Волынская область – 182 случая;
- Днепропетровская область – 323 случая;
- Донецкая область – 167 случаев;
- Житомирская область – 506 случаев;
- Закарпатская область – 621 случай;
- Запорожская область – 166 случаев;
- Ивано-Франковская область – 892 случая;
- Киевская область – 447 случаев;
- Кировоградская область – 63 случая;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 696 случаев;
- Николаевская область – 219 случаев;
- Одесская область – 263 случая;
- Полтавская область – 151 случай;
- Ровенская область – 142 случая;
- Сумская область – 120 случаев;
- Тернопольская область – 247 случаев;
- Харьковская область – 402 случая;
- Херсонская область – 43 случая;
- Хмельницкая область – 272 случая;
- Черкасская область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 670 случаев;
- Черниговская область – 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // БуквыTweet