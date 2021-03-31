В Украине за сутки — 11 226 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 1,674 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 30 марта, — 11,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций за сутки рекордно много — 5,5 тысячи. Также антирекорд по летальным исходам — 407.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

«11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 31 марта 2021 года», — сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 5558 человек;

летальных случаев — 407;

выздоровели — 6405 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 139 224 (в том числе методом ПЦР — 61 839, методом ИФА — 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 55 401).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 674 168 человек;

выздоровели — 1 313 481 человек;

летальных исходов — 32 825;

проведено ПЦР-тестов — 8 120 102.

В частности, за минувшие сутки заболели 491 ребенок и 335 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

При этом за прошедшие сутки 18 668 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки. В общем 231 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека. По состоянию на 30 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев — 1100 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область — 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область — 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область — 209 случаев / 1510 прививок;

Донецкая область — 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область — 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская — 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область — 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область — 225 случаев / 878 прививок;

Киевская область — 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область — 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область — 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область — 833 случая / 1160 прививок;

Николаевская область — 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область — 1012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область — 293 случая / 1050 прививок;

Ровенская область — 591 случай / 630 прививок;

Сумская область — 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область — 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область — 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область — 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область — 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область — 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область — 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область — 26 случаев / 360 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м — по количеству смертей от COVID-19.