В Украине за сутки – 1172 новых случая COVID-19
В Украине по состоянию на утро 1 августа зафиксировали 71 056 случаев COVID-19, за сутки — 1172.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 145, Ивано-Франковской – 123 и Киеве – 101.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 16 летальных случаев. В то же время, выздоровели 556 пациентов.
Всего в Украине зафиксировали 71 056 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас 39 308 человек уже преодолели болезнь, а 1709 человек умерли от осложнений. // БуквыTweet