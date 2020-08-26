В Украине за сутки – 1670 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро 26 августа зафиксировано 1670 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Больше всего новых случаев выявили: в Одесской области (186), Тернопольской области (181), Харьковской области (177), Львовской области (171), Черновицкой области (170), Ивано-Франковской области (167), Киевской области (96), Киеве (95).

За сутки скончались еще 36 человек. С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2354 человека.

Выздоровели за сутки еще 584 пациента. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 53 тыс. 454 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 110 тысяч 85 человек. // Буквы