У ДТП на Буковині двоє людей загинули, троє – у лікарні (фото)

Неподалік села Задубрівка зіштовхнулися два транспортних засоби.

Виїхавши на місце аварії, слідчо-оперативна група попередньо встановила, що водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся транспортним засобом «УАЗ».

У результаті отриманих тілесних ушкоджень водій та пасажир автомобіля «ВАЗ» загинули на місці події. Поліцейські направили тіло загиблих на судово-медичну експертизу.

Також з травмами різного ступеня тяжкості лікарі госпіталізували до медичного закладу ще одного пасажира «ВАЗу» та водія і пасажира автомобіля «УАЗ».

Наразі вирішується питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. // Вартові еспресо