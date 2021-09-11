На Львівщині під час пожежі у приватному будинку загинули двоє людей
Пожежа почалася вранці, рятувальники півгодини гасили вогонь
У суботу вранці, 11 вересня, у селі Поляни, недалеко від Золочева, під час пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей.
У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET розповіли, що пожежа почалася вранці, близько 07:00.
П’ятеро пожежників гасили вогонь впродовж півгоди. Після закінчення вони знайшли у будинку два тіла.
Один із загиблих – 49-річний власник будинку, інший – також чоловік, однак його особисті дані ще не встановлені.Tweet