На Львівщині під час пожежі у приватному будинку загинули двоє людей

Пожежа почалася вранці, рятувальники півгодини гасили вогонь

У суботу вранці, 11 вересня, у селі Поляни, недалеко від Золочева, під час пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей.

У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET розповіли, що пожежа почалася вранці, близько 07:00.

П’ятеро пожежників гасили вогонь впродовж півгоди. Після закінчення вони знайшли у будинку два тіла.

Один із загиблих – 49-річний власник будинку, інший – також чоловік, однак його особисті дані ще не встановлені.