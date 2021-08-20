В Україні зафіксували 1,6 тис. нових випадків COVID-19

За добу 19 серпня в Україні зафіксували 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них дітей – 112, медпрацівників – 46.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 597 осіб. Водночас, одужало – 882 особи, а летальних випадків зафіксовано 26.

За добу було протестовано 23 478 осіб методом ПЛР, 6 454 особи – методом ІФА, 19 010 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 271 826 осіб; одужали – 2 200 000 осіб; летальних випадків – 53 394; проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях. // Букви