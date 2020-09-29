В Украине за сутки – 3 627 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:45 29 сентября зафиксировано уже почти 205 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 3,6 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 204 932 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 627 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4 065 человек, из них за сутки — 69.

Обновленных данных по выздоровевших нет, по состоянию на 28 сентября выздоровели от болезни уже 88 453 человек.