В Украине за сутки — 450 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано уже 2, 234 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 июня — 450, снижение по сравнению с днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом — 529 человек, что больше, чем накануне.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
“За сутки 26 июня 2021 в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 28 медработников — 6)”, — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 529 человек;
- летальных исходов — 17;
- выздоровели — 1097 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 13926 человек,
- методом ИФА — 2966 человек,
- экспресс-тестами — 8936 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2233996 человек;
- выздоровели — 2163069 человек;
- летальных исходов — 52 286;
- проведения ПЦР-тестов — 10794794.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.