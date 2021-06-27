В Украине за сутки — 450 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 2, 234 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 июня — 450, снижение по сравнению с днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом — 529 человек, что больше, чем накануне.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.

“За сутки 26 июня 2021 в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 28 медработников — 6)”, — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 529 человек;

летальных исходов — 17;

выздоровели — 1097 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 13926 человек,

методом ИФА — 2966 человек,

экспресс-тестами — 8936 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2233996 человек;

выздоровели — 2163069 человек;

летальных исходов — 52 286;

проведения ПЦР-тестов — 10794794.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.