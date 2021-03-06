В Киеве водители догнали и зажали «в тиски» виновника ДТП (видео)

В Киеве нестандартным способом задержали человека, который стал виновником ДТП.

Об этом сообщает официальный аккаунт Патрульной полиции Киева в Facebook.

В пятницу, 5 марта 2021 года, на улице Маршала Тимошенко водитель Chevrolet врезался в автомобиль Ford. После инцидента виновник ДТП предпринял попытку скрыться с места происшествия, однако ему не удалось уехать далеко. Другие водители блокировали его до того, как на место происшествия не прибыли сотрудники Патрульной полиции. Инцидент попал на видео.

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Инспекторы сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, после инцидента он отказался проходить процедуру обследования. // «Апостроф»