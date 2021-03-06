В Киеве водители догнали и зажали «в тиски» виновника ДТП (видео)
В Киеве нестандартным способом задержали человека, который стал виновником ДТП.
Об этом сообщает официальный аккаунт Патрульной полиции Киева в Facebook.
В пятницу, 5 марта 2021 года, на улице Маршала Тимошенко водитель Chevrolet врезался в автомобиль Ford. После инцидента виновник ДТП предпринял попытку скрыться с места происшествия, однако ему не удалось уехать далеко. Другие водители блокировали его до того, как на место происшествия не прибыли сотрудники Патрульной полиции. Инцидент попал на видео.
Инспекторы сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, после инцидента он отказался проходить процедуру обследования. // «Апостроф»Tweet