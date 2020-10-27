В Украине за сутки — 6 677 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:45 27 октября зафиксировано уже 355 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 6,6 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 355 601 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 6 677 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 590 человек, из них за сутки — 126, что является одним из самых высоких показателей за сутки для Украины.

Выздоровели от болезни уже 145 336 человек, из них за сутки — 2 799.

Активных больных на сегодня 203 675, прирост за сутки — 3 752.