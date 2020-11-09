В Украине за сутки – 8 687 новых случаев COVID-19
В Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321)», — сообщил глава Минздрава.
По словам Степанова, также за последние сутки:
- госпитализированы — 1100 человек;
- летальных случаев — 115;
- выздоровели — 2277 человек;
- осуществлено тестирований в сутки — 41 114 (в т.ч. методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6721).
За все время пандемии в Украине
- заболело — 469 018 человек;
- выздоровели — 209 143 человека;
- летальных исходов — 8565;
- проведение ПЦР-тестов — 3648292.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях», — добавил он.
Количество заболеваний в регионах:
- город Киев — 44920 случаев;
- Винницкая область — 12 566 случаев;
- Волынская область — 16 436 случаев;
- Днепропетровская область — 17 965 случаев;
- Донецкая область — 14 190 случаев;
- Житомирская область — 18 970 случаев;
- Закарпатская область — 17 192 случая;
- Запорожская область — 14 105 случаев;
- Ивано-Франковская область — 24 494 случая;
- Киевская область — 20 410 случаев;
- Кировоградская область — 3142 случая;
- Луганская область — 4539 случаев;
- Львовская область — 33 754 случая;
- Николаевская область — 10 559 случаев;
- Одесская область — 28 728 случаев;
- Полтавская область — 12 204 случая;
- Ровенская область — 22 140 случаев;
- Сумская область — 14 863 случая;
- Тернопольская область — 22 216 случаев;
- Харьковская область — 43 930 случаев;
- Херсонская область — 5558 случаев;
- Хмельницкая область — 19 839 случаев;
- Черкасская область — 10 723 случая;
- Черновицкая область — 25 411 случаев;
- Черниговская область — 10 164 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом — цифра превысила 10 тысяч в сутки.Tweet