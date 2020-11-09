В Украине за сутки – 8 687 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321)», — сообщил глава Минздрава.

По словам Степанова, также за последние сутки:

госпитализированы — 1100 человек;

летальных случаев — 115;

выздоровели — 2277 человек;

осуществлено тестирований в сутки — 41 114 (в т.ч. методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6721).

За все время пандемии в Украине

заболело — 469 018 человек;

выздоровели — 209 143 человека;

летальных исходов — 8565;

проведение ПЦР-тестов — 3648292.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях», — добавил он.

Количество заболеваний в регионах:

город Киев — 44920 случаев;

Винницкая область — 12 566 случаев;

Волынская область — 16 436 случаев;

Днепропетровская область — 17 965 случаев;

Донецкая область — 14 190 случаев;

Житомирская область — 18 970 случаев;

Закарпатская область — 17 192 случая;

Запорожская область — 14 105 случаев;

Ивано-Франковская область — 24 494 случая;

Киевская область — 20 410 случаев;

Кировоградская область — 3142 случая;

Луганская область — 4539 случаев;

Львовская область — 33 754 случая;

Николаевская область — 10 559 случаев;

Одесская область — 28 728 случаев;

Полтавская область — 12 204 случая;

Ровенская область — 22 140 случаев;

Сумская область — 14 863 случая;

Тернопольская область — 22 216 случаев;

Харьковская область — 43 930 случаев;

Херсонская область — 5558 случаев;

Хмельницкая область — 19 839 случаев;

Черкасская область — 10 723 случая;

Черновицкая область — 25 411 случаев;

Черниговская область — 10 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом — цифра превысила 10 тысяч в сутки.