В Украине за сутки – 8 687 новых случаев COVID-19

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В Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321)», — сообщил глава Минздрава.

По словам Степанова, также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1100 человек;
  • летальных случаев — 115;
  • выздоровели — 2277 человек;
  • осуществлено тестирований в сутки — 41 114 (в т.ч. методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6721).

За все время пандемии в Украине

  • заболело — 469 018 человек;
  • выздоровели — 209 143 человека;
  • летальных исходов — 8565;
  • проведение ПЦР-тестов — 3648292.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях», — добавил он.

Количество заболеваний в регионах:

  • город Киев — 44920 случаев;
  • Винницкая область — 12 566 случаев;
  • Волынская область — 16 436 случаев;
  • Днепропетровская область — 17 965 случаев;
  • Донецкая область — 14 190 случаев;
  • Житомирская область — 18 970 случаев;
  • Закарпатская область — 17 192 случая;
  • Запорожская область — 14 105 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 24 494 случая;
  • Киевская область — 20 410 случаев;
  • Кировоградская область — 3142 случая;
  • Луганская область — 4539 случаев;
  • Львовская область — 33 754 случая;
  • Николаевская область — 10 559 случаев;
  • Одесская область — 28 728 случаев;
  • Полтавская область — 12 204 случая;
  • Ровенская область — 22 140 случаев;
  • Сумская область — 14 863 случая;
  • Тернопольская область — 22 216 случаев;
  • Харьковская область — 43 930 случаев;
  • Херсонская область — 5558 случаев;
  • Хмельницкая область — 19 839 случаев;
  • Черкасская область — 10 723 случая;
  • Черновицкая область — 25 411 случаев;
  • Черниговская область — 10 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом — цифра превысила 10 тысяч в сутки.

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