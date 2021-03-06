В Украине за сутки – 9 144 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано уже 1,394 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 марта, — более 9 тыс., что меньше, чем за прошедшие сутки. Количество госпитализированных за сутки — более 3,3 тысячи.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
“9 144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 06 марта 2021 года. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников”, — написал Максим Степанов.
Также за минувшие сутки
госпитализированы — 3309 человек;
летальных случаев — 156;
выздоровели — 3 351 человек;
осуществлено тестирований за сутки — 81 333 (в том числе методом ПЦР — 38 972, методом ИФА — 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26734).
За все время пандемии в Украине
заболело — 1 394 061 человек;
выздоровели — 1 194 373 лица;
летальных исходов — 26 919;
проведения ПЦР-тестов — 7 101 358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев — 682 случая;
Винницкая область — 714 случаев;
Волынская область — 195 случаев;
Днепропетровская область — 488 случаев;
Донецкая область — 193 случая;
Житомирская область — 749 случаев;
Закарпатская область — 665 случаев;
Запорожская область — 188 случаев;
Ивано-Франковская область — 676 случаев;
Киевская область — 595 случаев;
Кировоградская область — 47 случаев;
Луганская область — 35 случаев;
Львовская область — 531 случай;
Николаевская область — 337 случаев;
Одесская область — 375 случаев;
Полтавская область — 112 случаев;
Ровенская область — 198 случаев;
Сумская область — 194 случая;
Тернопольская область — 357 случаев;
Харьковская область — 522 случая;
Херсонская область — 62 случая;
Хмельницкая область — 376 случаев;
Черкасская область — 143 случая;
Черновицкая область — 522 случая;
Черниговская область — 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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