В Украине за сутки – 9 144 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 1,394 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 марта, — более 9 тыс., что меньше, чем за прошедшие сутки. Количество госпитализированных за сутки — более 3,3 тысячи.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

“9 144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 06 марта 2021 года. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников”, — написал Максим Степанов.

Также за минувшие сутки

госпитализированы — 3309 человек;

летальных случаев — 156;

выздоровели — 3 351 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 81 333 (в том числе методом ПЦР — 38 972, методом ИФА — 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26734).

За все время пандемии в Украине

заболело — 1 394 061 человек;

выздоровели — 1 194 373 лица;

летальных исходов — 26 919;

проведения ПЦР-тестов — 7 101 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 682 случая;

Винницкая область — 714 случаев;

Волынская область — 195 случаев;

Днепропетровская область — 488 случаев;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 749 случаев;

Закарпатская область — 665 случаев;

Запорожская область — 188 случаев;

Ивано-Франковская область — 676 случаев;

Киевская область — 595 случаев;

Кировоградская область — 47 случаев;

Луганская область — 35 случаев;

Львовская область — 531 случай;

Николаевская область — 337 случаев;

Одесская область — 375 случаев;

Полтавская область — 112 случаев;

Ровенская область — 198 случаев;

Сумская область — 194 случая;

Тернопольская область — 357 случаев;

Харьковская область — 522 случая;

Херсонская область — 62 случая;

Хмельницкая область — 376 случаев;

Черкасская область — 143 случая;

Черновицкая область — 522 случая;

Черниговская область — 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.