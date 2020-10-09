Новый «рекорд»: в Украине 5804 новых случая COVID-19

По состоянию на 9 утра 9 октября в Украине зафиксирован новый рекорд – 5804 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Харьковской области, Киеве, Одесской и Тернопольской областях.

Так, в Харьковской области 630 новых случаев, в Киеве 567 новых случаев, в Одесской области 403 новых случая, в Тернопольской области 305 новых случаев, в Хмельницкой области 330 новых случаев, в Донецкой области 254 новых случая, в Полтавской области 236 новых случаев.

Отметим, что накануне в стране было впервые зафиксировано более 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

В целом, в Украине подтверждены 250 538 случаев коронавируса, 4779 смертельных случаев.

За сутки вследствие заражения коронавирусом умерли 89 пациентов. Всего выздоровели 110 650 украинцев. Из них за последние сутки – 2 417.

Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.

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