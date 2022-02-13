Біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на знімальну групу «Української правди» скоїла напад озброєна охорона — відео

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук журналіст видання Михайло Ткач. Інцидент стався годину тому, хто були ці озброєні охоронці не повідомляється.«Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону щоб видалити відео.» — пише Михайло Ткач.