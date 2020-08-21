По состоянию на 9:00 21 августа в Украине зафиксировано 2106 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Сейчас в стране уже более 100 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а именно – 100 тысяч 643.

Из них 2207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели.

Всего за сутки выписали 637 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3478 случаев;

Волынская область – 4989 случаев;

Днепропетровская область – 1894 случая;

Донецкая область – 1183 случая;

Житомирская область – 2695 случаев;

Закарпатская область – 6771 случай;

Запорожская область – 1234 случая;

Ивано-Франковская область – 7462 случая;

Кировоградская область – 751 случай;

г. Киев – 11328 случаев;

Киевская область – 4805 случаев;

Львовская область – 12 793 случая;

Луганская область – 213 случаев;

Николаевская область – 912 случаев;

Одесская область – 5578 случаев;

Полтавская область – 614 случаев;

Ровенская область – 8238 случаев;

Сумская область – 1124 случая;

Тернопольская область – 4301 случай;

Харьковская область – 7033 случая;

Херсонская область – 329 случаев;

Хмельницкая область – 1828 случаев;

Черновицкая область – 8505 случаев;

Черкасская область – 1219 случаев;

Черниговская область – 1366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.