Об этом сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.
Сейчас в стране уже более 100 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а именно – 100 тысяч 643.
Из них 2207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели.
Всего за сутки выписали 637 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3478 случаев;
- Волынская область – 4989 случаев;
- Днепропетровская область – 1894 случая;
- Донецкая область – 1183 случая;
- Житомирская область – 2695 случаев;
- Закарпатская область – 6771 случай;
- Запорожская область – 1234 случая;
- Ивано-Франковская область – 7462 случая;
- Кировоградская область – 751 случай;
- г. Киев – 11328 случаев;
- Киевская область – 4805 случаев;
- Львовская область – 12 793 случая;
- Луганская область – 213 случаев;
- Николаевская область – 912 случаев;
- Одесская область – 5578 случаев;
- Полтавская область – 614 случаев;
- Ровенская область – 8238 случаев;
- Сумская область – 1124 случая;
- Тернопольская область – 4301 случай;
- Харьковская область – 7033 случая;
- Херсонская область – 329 случаев;
- Хмельницкая область – 1828 случаев;
- Черновицкая область – 8505 случаев;
- Черкасская область – 1219 случаев;
- Черниговская область – 1366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксирован новый рекордный показатель по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2134 случая Covid-19. Впервые суточный показатель заболеваемости превысил отметку в 2 тысячи.