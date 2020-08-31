- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
В Украине за сутки – более 2100 новых случаев COVID-19
По состоянию на утро, 31 августа, в Украине подтвердили 2 141 новый случай коронавируса COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Киеве (277), Одесской области (189), Харьковской области (187), Ивано-Франковской области (165), Черновицкой области (158), Львовской области (154), Тернопольской области (149).
За сутки скончались еще 30 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2557 человек.
Выздоровели за сутки 380 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 114 пациентов.
В общей сложности в Украине зафиксировано уже 121 тыс. 215 случаев коронавируса.
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