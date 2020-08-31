По состоянию на утро, 31 августа, в Украине подтвердили 2 141 новый случай коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Киеве (277), Одесской области (189), Харьковской области (187), Ивано-Франковской области (165), Черновицкой области (158), Львовской области (154), Тернопольской области (149).

За сутки скончались еще 30 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2557 человек.

Выздоровели за сутки 380 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 114 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 121 тыс. 215 случаев коронавируса.